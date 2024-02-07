السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: يجب إحراز تقدم ملموس للتهدئة ودفع مسار حل الدولتين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، اليوم الأربعاء.

وتناول الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تصعيد.

واستعرض الرئيس، الجهود المصرية للتواصل مع كل الأطراف؛ للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع.

وأشار الرئيس إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، مؤكدا ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين.