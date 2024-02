اخبار 24ساعة| مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين

اخبار مصر ....علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.

بعد حالة الجدل.. وزير السياحة: تشكيل لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع

أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدداً من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم. وكان مشروع الترميم قد أثار حالة من الجدل مؤخرا.

الحكومة: انتهاء جميع الأعمال بالمتحف الكبير آخر فبراير الجاري وسيكون جاهزا للافتتاح

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير؛ فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي، كما يتفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة، ورافقه كل من أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبير بالأسواق نتيجة عدة عوامل أثرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية ، ولعل أبرز هذه العوامل ارتفاعات الأعلاف المتتالية ، و نقص الأمصال واللقاحات البيطرية ، حتي أنه وصل سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 130 جنيهًا بعد أن كان سعرها منذ أيام قليلة 80 جنيها

أتوبيسات صديقة للبيئة .. شركة النصر للسيارات تعود بقوة وتتحول للطاقة النظيفة

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية،في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج والتوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 4 فبراير، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

سويسرا تُشيد بجهود مصر الإنسانية في إيصال المساعدات لغزة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

تحفة فنية تُبهر العالم.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشاريع الثقافية في العالم، الذي يُعد تحفة فنية معمارية تُبهر العالم.

وزير الري: اقتراب نصيب الفرد في المياه من خط الشح المائي

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى الندوة التى نظمها المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة ، ومكتب اليونسكو بالقاهرة ، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية" "Towards Sustainable and Affordable Desalination in the Arab Region" ، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر .

كاتدرائية أم النعم تحتفل بعيد النور في أبو قرقاص .. صور

ترأس اليوم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، عيد النور السنوي، لإيبارشيتي المنيا، وأبوقرقاص، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟| فيديو

انتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي أنباء عن زيادة أسعار الفاصوليا البيضاء، حيث وصل سعرها إلى مستويات صادمة للمواطنين لتصل إلى 140 جنيهًا للكيلو ، ومازال التنبؤ في زيادات أخرى بأسعارها.