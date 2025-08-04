ورشة عمل تجمع شركات السياحة والفنادق المصرية والأردنية لإطلاق برامج مشتركة

تنظم هيئة تنشيط السياحة المصرية،ورشة عمل بين شركات السياحة والفنادق المصرية والأردنية ،بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية ،وذلك يوم الأحد 14 سبتمبر القادم ، بأحد فنادق القاهرة.

وأشارت هيئة تنشيط السياحة ، إلى أنه سيتم بحث عمل برامج سياحية بين الجهتين مستهدفة الأسواق السياحية المختلفة خاصة دول الشرق الأقصى وروسيا ودول أمريكا اللاتينية.

تنشيط السياحة



يذكر أن تقوم هيئة تنشيط السياحة، تقوم بدور هام نحو ترويج المقصد السياحي المصري ،وإطلاق حملات تنشيطية لإحداث حراكي سياحي ويدفع مجهوداتها بـ مؤشر الأرقام السياحية بشكل إيجابي.

وأبرز المعارض المقرر المشاركة بها من قبل هيئة تنشيط السياحة ، المعرض السياحي الدولي AIME 2026 ، المزمع إنعقادة بمدينة ملبورن الإسترالية وذلك خلال الفترة من 9إلى 11 فبراير 2026 .

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض AIME 2026 بـ إستراليا، يجذب كبار المسئولين التنفيذيين في شركات تنظيم الفعاليات، والشركات الكبرى ومنظمى المؤتمرات المحترفين "pcos" وشركات البحث عن أماكن إقامة الفعاليات ووكلات السفر التي تضم أقساما متخصصة في قطاع الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض “mice”.