اخبار مصر| مشروع ري جديد لمواجهة سد النهضة.. ومفاجأة فى أسعار الأرز

اخبار مصر ...تُحدث مصر خطتها باستمرار لزيادة مواردها المائية ومواجهة تأثيرات سد النهضة بمشروع جديد يخدم 10 ملايين مواطن... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس يوجه بتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أداء بطولي| الرئيس يهنئ منتخب اليد بفوزه بـ أمم إفريقيا للمرة التاسعة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.



مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

تُحدث مصر خطتها باستمرار لزيادة مواردها المائية ومواجهة تأثيرات سد النهضة بمشروع جديد يخدم 10 ملايين مواطن.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 40% من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة جنوب البلاد لتحسين الري في 1.6 مليون فدان بمحافظات الصعيد.

حوار| مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. صلاح المصيلحي يكشف الخطط

تحتل مصر مكانة كبيرة في العالم في مجال الاستزراع السمكي وتعد مصر الأولى على مستوى إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط بطاقة إنتاجية من الأسماك بأكثر من 2 مليون طن ، وتساهم المشروعات القومية فى زيادة إنتاجية الأسماك.

رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار منتجاتها في مصر.. مستند

قررت شركة كوكاكولا رفع أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس، في المحلات التجارية بـ السوق المصري، ابتداء من غدِ الأحد الموافق 28 يناير لتكون أولى زيادات الشركة في العام الجديد 2024، على الرغم من المقاطعة التي التزم بها عدد كبير من محبي المياه الغازية بسبب دعم الشركة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

رئيس غانا يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرته لعلاج "مليون إفريقي"

قال السفير المصري في غانا السفير أيمن دسوقي، إن رئيس غانا أبدى تقديره لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقارة الافريقية، ووجه الشكر له على مبادرته لعلاج مليون إفريقي.

أبو العينين يهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة إفريقيا: أداء بطولي مُشرف.. ونثق في إحراز ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ووصوله إلى منافسات الأولمبياد القادم.

باستخدام تقنية الهولوجرام|القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

شاركت القوات المسلحة بجناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين لعام 2024 ، وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير القادم.

رئيس الوزراء يسلم كأس أفريقيا لليد للمنتخب المصرى ويشيد بالأداء الرجولي.. صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان “الرؤية الإستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والإنتماء للدولة المصرية فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة"، الذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود، اليوم الأحد الموافق 28 يناير، طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ارتفاعا عن أيام قليلة ماضية ويرجع ذلك إلي زيادة تكلفة الإنتاج، مع قلة وجود الأمصال البيطرية والتى قد تحمى الدواجن من الهلاك خاصة فى فصل الشتاء ، وذلك على عكس التوقعات.

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

يبحث المواطنون عن أسعار الأرز بشكل يومى خاصة قبل دخول موسم رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأرز باعتباره من أهم السلع لدى المصريين ، وشهدت أسعار الأرز مؤخرا ارتفاعات متتالية بعد انخفاض كبير شهدته الأسواق الفترة الماضية .

القوات المسلحة تنظم تدريباً مشتركاً مع بريطانيا في مجال مكافحة العبوات الناسفة

نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريباً مشتركاً مع الجانب البريطانى فى مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين.

من أكتوبر لأبو سمبل.. النقل تكشف تطورات الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع

واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل ) الذي يبلغ طوله 1100 كيلو متر، فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف.