رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار منتجاتها في مصر.. مستند

قررت شركة كوكاكولا رفع أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس، في المحلات التجارية بـ السوق المصري، ابتداء من غدِ الأحد الموافق 28 يناير لتكون أولى زيادات الشركة في العام الجديد 2024، على الرغم من المقاطعة التي التزم بها عدد كبير من محبي المياه الغازية بسبب دعم الشركة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

رفع أسعار عبوات كوكاكولا

ووفق مستند اطلع عليه "صدى البلد"، ارتفع سعر عبوة شويبس 1.75 لتر، بنحو 2.5 جنيه، لتسجل 24.5 جنيه، ويكون هامش ربح تاجر التجزئة نحو 6 جنيهات. كما زادت أسعار عبوات كوكاكولا 2.45 لتر، لتسجل في المحلات نحو 25.5 جنيه، ليكون هامش ربح تاجر التجزئة 6 جنيهات.

كما قررت شركة كوكاكولا، رفع أسعار بوست ميكس 10 لتر كور، إلى مستوى 800 جنيه، وكيون هامش الربح 5.5 جنيه، كما رفعت سعر بوست ميكس 20 لتر كور، إلى مستوى 1600 جنيه، و11 جنيها هامش ربح تاجر التجزئة.

فيما زادت عبوة كور كوكاكولا 0.95 لتر، لتسجل 15.75 جنيه، وهامش ربح لصالح تجار التجزئة ب نحو 5.5 جنيه.

فيما كشف مصدر في شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن إرسال شركة كوكاكولا منشورا يفيد بزيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، بداية من غد الأحد 28 يناير في المحلات التجارية بالأسواق المصرية.