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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

وزير الدفاع وقادة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان “الرؤية الإستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والإنتماء للدولة المصرية فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة"، الذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الإستراتيجيين والإعلاميين.

مدير إدارة الشئون المعنوية

وألقى اللواء أح  وليد حمودة عوض مدير إدارة الشئون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير منظومة العمل المعنوى والنفسى بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أهمية البحث الذى يتناول منظوراً علمياً متكاملاً لكافة جوانب الشخصية المصرية  وصولاً لأعلى مستويات الروح المعنوية وتعميق معايير الولاء والإنتماء لدى الشباب المصرى .

شارك فى إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين فى العلوم النفسية والإجتماعية.

إدارة الشئون المعنوية

وإنتهى البحث بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من خلال رؤية معتمدة على الأسس العلمية المدروسة لتطوير الشخصية وبما يحقق المردود الإيجابى لمتطلبات المرحلة.

وزير الدفاع

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمـد زكى وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مقدماً الشكر لإدارة الشئون المعنوية 
وكافة القائمين على إعداد البحث.

وأكد وزير الدفاع على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته لترسيخ قيم الولاء والإنتماء  لدعم الجهود الوطنية المخلصة وإعلاء مصلحة الوطن .

وإستمع  وزير الدفاع لآراء وإستفسارات الحاضرين وناقشهم فى كل مايدور بأذهانهم  فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية ، معرباً عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى .

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وزير الدفاع إدارة الشئون المعنوية الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة الشخصية المصرية

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