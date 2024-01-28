رئيس غانا يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرته لعلاج "مليون إفريقي"

قال السفير المصري في غانا السفير أيمن دسوقي، إن رئيس غانا أبدى تقديره لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقارة الافريقية، ووجه الشكر له على مبادرته لعلاج مليون إفريقي.

وأشار دسوقي - في لقاء خاص مع برنامج باحدى القنوات الفضائية مساء اليوم السبت - إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا خلال عام 2020; بلغ 60 مليون دولار، مبينا أن حجم التبادل التجاري وصل خلال العام الماضي، إلى 260 مليون دولار، بحجم صادرات تتجاوز 240 مليون دولار من مصر إلى غانا ، كما أننا نتوقع تجاوز 300 مليون دولار العام الحالي.

وأضاف: نسعى إلى فتح أسواق جديدة في غانا للسلع المصرية، مشيرا إلى أن هناك استثمارات غانية في مصر من خلال مصانع مشتركة، حيث تم افتتاح العديد من المصانع الغانية في مصر، معربا في الوقت نفسه عن أمله في استمرار زيادة الصادرات بين مصر وغانا.

ونوه السفير المصري في غانا السفير أيمن دسوقي بزيادة عدد الرحلات المباشرة من مصر إلى غانا، في إشارة إلى 5 رحلات أسبوعيا; مما يعكس اهتمام غانا بالذهاب إلى مصر سواء للسياحة أو للاستثمار.

توافر الأدوية المصرية في الصيدليات الغانية

وتطرق السفير المصري إلى توافر الأدوية المصرية في الصيدليات الغانية، بأسعار مناسبة وجودة دوائية عالية.

وأشار إلى أن غانا لديها تربة خصبة، قائلا: "من الوارد زراعة بعض المحاصيل هناك في إشارة إلى الأرز للاستفادة من أرضها الخصبة".

ولفت السفير المصري لدى غانا إلى أن الواردات الغانية إلى مصر تتمثل في الأسمنت والأجهزة المنزلية وبعض الأغذية ومنتجات الألبان.