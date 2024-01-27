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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نموذج للنجاح.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب كرة اليد بعد فوزه بكأس إفريقيا للمرة التاسعة

صدى البلد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه

أشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، على صفحتى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة 

قال الرئيس السيسي في منشوره: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024، مشيداً بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة. كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".

 

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