مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

يبحث المواطنون عن أسعار الأرز بشكل يومى خاصة قبل دخول موسم رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأرز باعتباره من أهم السلع لدى المصريين ، وشهدت أسعار الأرز مؤخرا ارتفاعات متتالية بعد انخفاض كبير شهدته الأسواق الفترة الماضية .

أسعار الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، 30 جنيهًا للمستهلك

أسعار الأرز الشعير

يتراوح سعر طن الأرز الشعير من 19500 جنيهًا وحتى 19800 جنيهًا



أسعار الأرز الأبيض

قفزت بشكل حاد أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 600 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 29,800 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 28,800 جنيه.





أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يصل سعر الأرز إلي 22 جنيهًا للكيلو



رد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على ما ينشر عبر السوشيال ميديا، بشأن ارتفاع أسعار الأرز، خلال الفترة الأخيرة، وقال إن أسعار الأرز لن ترتفع وما يحدث مجرد شائعات.



وأضاف رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر كيلو الأرز بـ 30 جنيها بالأسواق، وأن الشعير لم يصل لـ 25 ولا 30 جنيها، ولكن الشائعات هدفها عمل تخزين، وقلة المعروض، وأن الأرز لن يصل لـ 40 جنيه.

لايوجد أزمة



ولفت إلى أنه يطالب الجهات المسؤولة بمحاسبة أي شخص يريد عمل مشكلات بالأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يوجد أزمة في محصول الأرز، ولكن هناك فائض، سعر الأرز لم يتحرك جنيهًا من العام الماضي.

وكشف رجب شحاتة أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 4 ملايين طن خلال موسم 2023ــ2024، مقابل 3.9 مليون طن فى الموسم الماضى.

وأشار إلي حصاد نحو 7 ملايين طن أرز شعير خلال موسم العام 2023ــ 2024، مقابل 6.3 مليون طن فى موسم العام 2022ــ 2023، مرجعا أيضا زيادة الحصاد والإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة.

استنباط أصناف الأرز



وفي وقت سابق كشف تقرير لوزارة الزراعة عن استنباط وزراعة أصناف تتحمل نقص المياه وتوفر إنتاجية عالية، من الأرز مع وجود وفرة كبيرة في محصول الأرز هذا الموسم مما سيكون له انعكاس على الأسعار الفترة القادمة.







