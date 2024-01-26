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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأرز تعلن مفاجأة للمواطنين بعد شائعة الكيلو بـ 40 جنيها

الأرز
الأرز

رد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على ما ينشر عبر السوشيال ميديا، بشأن ارتفاع أسعار الأرز، خلال الفترة الأخيرة، وقال إن أسعار الأرز لن ترتفع وما يحدث مجرد شائعات.

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وأضاف رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر كيلو الأرز بـ 30 جنيها بالأسواق، وأن الشعير لم يصل لـ 25 ولا 30 جنيها، ولكن الشائعات هدفها عمل تخزين، وقلة المعروض، وأن الأرز لن يصل لـ 40 جنيه.

 

ولفت إلى أنه يطالب الجهات المسؤولة بمحاسبة أي شخص يريد عمل مشكلات بالأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يوجد أزمة في محصول الأرز، ولكن هناك فائض، سعر الأرز لم يتحرك جنيهًا من العام الماضي. 

 

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