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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصم 3 جنيهات للكيلو.. شعبة الأرز تكشف سعره الجديد وتوقعات انخفاضه الفترة المقبلة

صدى البلد

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن محصولي الأرز والبطاطس متوفرين بمصر و لهم فائض و يتم تصديرهم، منوها إلى أن الأسعار هذا العام أقل من العام الماضي.

وأضاف "شحاته"، خلال مداخلته ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة CBC، "مفيش أي مشاكل في الرز و الكميات متوافرة"، لافتا إلى أن سعر الأرز وصل الأيام السابقة إلى 30 جنيه بينما يتم بيعه اليوم بسعر 26 إلى 27 جنيه وذلك بالنسبة للأرز الرفيع الحبة.

ولفت "شحاتة"، إلى أن الأرز العريض الحبة يتم بيعه للمستهلك بسعر لا يتعدى 31 جنيه، مؤكدا على عدم وجود أي مشاكل في توافر سلعة الأرز.

لا يوجد توقعات بانخفاضه أكثر

وأوضح، أن هذه الأسعار هي متوسط السعر، معقبا: " مفيش توقعات بانخفاضه أكثر من ذلك، نتمنى أن الأسعار تستمر بهذا الوضع ومايكونش في أي مشاكل".

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