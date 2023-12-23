أسعار الأرز في الأسواق اليوم السبت 23-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الأرز اليوم السبت بالأسواق المصريه ، وجاءت أسعار الأرز كالتالي:-

أسعار الأرز اليوم السبت

تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 30 إلى 35 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 37 إلى 45، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز الأبيض

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه للطن، فيما ستتراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 28 لـ 30 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز التمويني

تطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه

أسعار الأرز الشعير

تراجع سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة ليصل سعره إلي 19300 ألف جنيه بعد أن سجل 19600 جنيهًا للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 20 لـ 21 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.