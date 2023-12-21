مساعد وزير التموين: نسبة التضخم تراجعت بشكل ملحوظ

أكد دكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن نسبة التضخم تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن السلع الغذائية تمثل نسبة 34% من المجموعة السلعية في مؤشرات التضخم.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “ حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن هناك مضاربات كبيرة تحدث على العملة المصرية، مؤكدا أنه لن يحدث تحرير سعر الصرف في حالة استقرار الدولار.

صدرت في العام 1940

وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن وزارة التموين أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، وأول بطاقة تموينينة صدرت في عام 1940

