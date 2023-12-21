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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير التموين: نسبة التضخم تراجعت بشكل ملحوظ

دكتور إبراهيم عشماوي،
دكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية

أكد دكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن نسبة التضخم تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن السلع الغذائية تمثل نسبة 34% من المجموعة السلعية في مؤشرات التضخم.

 

وقال إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “ حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن هناك مضاربات كبيرة تحدث على العملة المصرية، مؤكدا أنه لن يحدث تحرير سعر الصرف في حالة استقرار الدولار.

 

 صدرت في العام 1940

وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن وزارة التموين أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، وأول بطاقة تموينينة صدرت في عام 1940
 

وزير التموين دكتور إبراهيم عشماوي التضخم مؤشرات التضخم الدولار

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