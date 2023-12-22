بس بشرط | التموين تعلن مفاجأة مدوية عن أسعار الذهب في مصر

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف فرح، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050، أي 100 دولار في ساعات قليلة، متابعا أن الناس تجد في الذهب مخزن قيمة جيد.

واشار ، الى أنه سيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.



وتابع ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن مبادرة صفر جمارك، ستساهم في شكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.