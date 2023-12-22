3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أهم 3 أسباب لـ ارتفاع أسعار الذهب، والتي تكشف عنها شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وكذلك مفاجأة في سعر الذهب خلال الفترة القادمة عالميا ومحليا.

وقال عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عمر المغربي، إن "الذهب هو المصدر الآمن في الاستثمار على مر التاريخ".

وأشار إلى أن هناك ما يوحي بأن ارتفاع الأسعار عالميا، قادم خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الأحداث الاقتصادية الموجودة حاليا، والتذبذب الذي يحدث في الاقتصاد العالمي مع ثبات سعر الفائدة فى البنك الفيدرالي الامريكي.