خاص| التموين تطرح سلعًا بأسعار مخفضة.. اللبن بـ31 جنيها والبصل بـ20 ..فيديو

يستعرض صدى البلد من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية أسعار السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 15% و25% حيث تواصل وزارة التموين ضخ السلع بالمنافذ التابعة ومنها اللبن بسعر 31 جنيها والبصل بسعر 20 جنيها للكيلو.

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة والصناعة، اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل، حتى 30 مارس المقبل، وهناك حملات تتم على جميع مفارش البصل.

أضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال تصريحات صحفية، أن أي كميات بصل يتم ضبطها يتم طرحها في المجمعات، وأن البصل بهذا السعر انخفض بنسبة كبيرة.



وأوضح أن سعر كيلو البصل في المجمعات الاستهلاكية وصل لـ 20 جنيه، وأن منافذ وزارة الزراعة، تقوم بضخ كميات كبير بنفس السعر، وأنه بضخ هذه الكميات سيكون هناك توازن في الأسواق.

وأشار إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، من البصل، وأنه بفرض الرقابة سيكون هناك ضبط أسعار السكر والبصل، بعد حدوث مشكلات في الأسواق.

وتابع أن الفترة المقبلة بنسبة كبيرة سيكون هناك قانون بتجريم من يقوم بـ احتكار أي سلعة، وأنه من 15 يناير 2024، ستكون أزمة السكر في الماضي، وأن أزمة البصل أيضًا في طريقها للانتهاء