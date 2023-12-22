عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| التموين تطرح سلعًا بأسعار مخفضة.. اللبن بـ31 جنيها والبصل بـ20 ..فيديو

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد صبيح داخل أحد المجمعات الاستهلاكية

يستعرض صدى البلد من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية أسعار السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 15% و25% حيث تواصل وزارة التموين ضخ السلع بالمنافذ التابعة ومنها اللبن بسعر 31 جنيها والبصل بسعر 20 جنيها للكيلو.

 

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة والصناعة، اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل، حتى 30 مارس المقبل، وهناك حملات تتم على جميع مفارش البصل.

أضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال تصريحات صحفية، أن أي كميات بصل يتم ضبطها يتم طرحها في المجمعات، وأن البصل بهذا السعر انخفض بنسبة كبيرة.


وأوضح أن سعر كيلو البصل في المجمعات الاستهلاكية وصل لـ 20 جنيه، وأن منافذ وزارة الزراعة، تقوم بضخ كميات كبير بنفس السعر، وأنه بضخ هذه الكميات سيكون هناك توازن في الأسواق.

وأشار إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، من البصل، وأنه بفرض الرقابة سيكون هناك ضبط أسعار السكر والبصل، بعد حدوث مشكلات في الأسواق.

وتابع أن الفترة المقبلة بنسبة كبيرة سيكون هناك قانون بتجريم من يقوم بـ احتكار أي سلعة، وأنه من 15 يناير 2024، ستكون أزمة السكر في الماضي، وأن أزمة البصل أيضًا في طريقها للانتهاء

التموين السلع تخفيضات المجمعات الاستهلاكية سعر البصل التموين تطرح بصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

مستشار أبو مازن: أمريكا ترغب في تصفية القضية الفلسطينية.. وإسرائيل مجرد منفذ

2.5 مليون دولار.. نجم الأهلي يزف خبرا سارا لـ جماهير القلعة الحمراء

تسريح الاحتياط وإنهاء الحرب البرية في غزة .. تفاصيل

مندوب مصر بمجلس الأمن: لا يجب ترك إدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع غير المحايدة

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة من مصر | شاهد

وفري فلوسك.. طريقة عمل البسطرمة في المنزل

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

إنقاذ الجنيه | أسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ