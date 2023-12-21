وزير التموين يكشف عن الموعد المتوقع لحل أزمة الدولار.. فيديو

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن الموعد المتوقع لحل أزمة الدولار، مؤكدا أن هناك عجز حقيقي في ميزان العملة الأجنبية.

وقال علي المصيلحي خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية"ON"، إن ما نستهلكه من الدولار أكثر من الدخل، وبالتالي هناك فجوة، موضحاً أن الفجوة تراكمت منذ مارس 2022، والآن هناك محاولة لضبط المصروف الدولاري، وممنوع نهائيا أي قروض دولارية، والحل يسير في أكثر من اتجاه منها استغلال موارد الدولة وخفض المصروفات الدولارية حتى الآن.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه لابد من إتاحة جزء دولاري من البنوك الدولية لحل الأزمة إلى حد ما، موضحًا أن حدية لازمة لن تزيد على ما نحن عليه الآن.

اتوقع نهاية الأزمة خلال عام

وأردف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه يتوقع من وجهة نظره أن حدية الأزمة تقل خلال 6 شهور من الآن، وسوف ننتهي من هذه الأزمة خلا عام ويتم الاعتماد على المنتج المصري.