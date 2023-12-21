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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلو بـ 20 جنيها.. وزير التموين يعلن انتهاء أزمة البصل خلال أيام|فيديو

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن أزمة البصل ودور جهاز حماية المستهلك، الأزمة ليست من اختصاصات وزير التموين، ولكن حجب السلعة هي من اختصاص الوزارة.

وأكد "المصيلحي" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن وزير الزراعة أكد أن محصول الزراعة وإنتاج البصل لا يتغير عن الأعوام الماضية، ولكن هناك دول أوقفت التصدير مثل الهند وبالتالي التصدير المصري زاد بسبب الإقبال عليه بالاخص البصل المجفف.

انخفاض سعر البصل إلى 20 جنيها

وأوضح وزير التموين، أن البصل سينخفض سعر الكيلو من الشهر القادم ليكون ب_ 20 جنيها، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك هو مهم وحماية للمستهلك لمنع الاحتكار، ولابد من احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسة.

التموين علي المصيلحي السلعة الزراعة الاحتكار التصدير

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