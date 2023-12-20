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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أرفف فاضية".. التموين: العثور على آلاف الأطنان من السكر بإحدى السلاسل المشهورة|فيديو

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، إن هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر ، مؤكداً أن 15 يناير المقبل، ستكون  أزمة السكر من الماضي.

 لابد من احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسة

وأضاف المصيلحي  خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن إحدى السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر، معلقاً:"المفتش لما دخل ملقاش على الرف سكر".

وأشار وزير التموين إلى أنه لابد من احترام الدستور و القانون في العمل التجاري وحرية المنافسة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل خاصة في حالة انخفاض المعروض.

السكر وزير التموين أزمة السكر العمل التجاري الدستور

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