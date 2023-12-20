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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء.. وأزمة السكر توشك على الحل

أسعار السكر
أسعار السكر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل أزمة السكر؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة. 

حديث عن أزمة السكر 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، والأمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وكافة السلع الأساسية. 

وأشار إلى أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي. 

وحول أزمة الدولار، قائل إن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل في مصر، والعمل على حل الأزمة خلال الفترة المقبلة. 

السكر مجلس الوزراء رئيس الوزراء أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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