أخطاء شائعة عن الشراء فى البلاك فرايدي.. كيف تتجنبها؟

يعلن خلال هذه الفترة الكثير من الخصومات والعروض الترويجية للشراء خاصة في الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتهافتون نحو هذه العروض سواء كانت بخصم من السعر أو بشراء قطعة والثانية مجانًا، ولكن قد يقع البعض ضحية عروض وخصومات وهمية ليست لها أساس من الصحة.

تجنب الشراء الإلكتروني

عليك بتجنب الشراء عبر الانترنت خاصة وقت البلاك فرايدي لأن في هذه الفترة تزداد العروض الترويجية لصفحات وهمية تحتوي على عروض مغرية ولكنك قد تتفاجأ بمنتج دون المستوى، ولكن إذا أردت الشراء أون لاين فيجب القيام بهذه المهمة ولكن من خلاص صفحات معروفة عليها ما يقرب من 80% أعجابات وتعليقات إيجابية على المنتج.

الشراء من أماكن توفر خدمة الاسترجاع والاستبدال

هناك بعض المحلات للكثير من المنتجات تقوم ببيع بضائعها في البلاك فرايداي بشرط ألا يكون هناك استرجاع أو استبدال، الأمر الذي يجعل من الصعوبة أخذ الحق إذا كان المنتج به عيباً أو تالف.

الشراء من متاجر غير موثوقة

تنتشر العروض شديدة الانخفاض خلال البلاك فرايدي، لكن لا ينبغي الانجذاب إلى الأسعار المغرية دون التأكد من موثوقية المتجر أو الموقع الإلكتروني.

ضرورة مراجعة سجل الأسعار قبل الشراء

قد لا تكون التخفيضات المعلنة حقيقية بالقدر الذي تبدو عليه، لذلك ينصح بمراجعة تاريخ أسعار المنتج قبل شرائه، لمعرفة ما إذا كان السعر الحالي يمثل خصما فعليا أم مجرد تخفيض شكلي.

التأكد من المنتجات المخفضة هي أحدث الإصدارات

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التخفيضات تشمل أحدث المنتجات والإصدارات، خاصة في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية.

النظر لتقييمات المنتجات قبل شرائها

لا يعني ارتفاع نسبة الخصم بالضرورة أن المنتج يتمتع بجودة جيدة، فقد تكون بعض المنتجات المعروضة بتخفيضات كبيرة أقل جودة أو لا تحظى بقبول المستهلكين.