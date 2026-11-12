قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: سيادة مصر على سيناء مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في تجهيزاتها الدفاعية
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخطاء شائعة عن الشراء فى البلاك فرايدي.. كيف تتجنبها؟

عروض وخصومات
عروض وخصومات
حسام الفقي

يعلن خلال هذه الفترة الكثير من الخصومات والعروض الترويجية للشراء خاصة في الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتهافتون نحو هذه العروض سواء كانت بخصم من السعر أو بشراء قطعة والثانية مجانًا، ولكن قد يقع البعض ضحية عروض وخصومات وهمية ليست لها أساس من الصحة. 

تجنب الشراء الإلكتروني
عليك بتجنب الشراء عبر الانترنت خاصة وقت البلاك فرايدي لأن في هذه الفترة تزداد العروض الترويجية لصفحات وهمية تحتوي على عروض مغرية ولكنك قد تتفاجأ بمنتج دون المستوى، ولكن إذا أردت الشراء أون لاين فيجب القيام بهذه المهمة ولكن من خلاص صفحات معروفة عليها ما يقرب من 80% أعجابات وتعليقات إيجابية على المنتج.

الشراء من أماكن توفر خدمة الاسترجاع والاستبدال
هناك بعض المحلات للكثير من المنتجات تقوم ببيع بضائعها في البلاك فرايداي بشرط ألا يكون هناك استرجاع أو استبدال، الأمر الذي يجعل من الصعوبة أخذ الحق إذا كان المنتج به عيباً أو تالف.

الشراء من متاجر غير موثوقة

تنتشر العروض شديدة الانخفاض خلال البلاك فرايدي، لكن لا ينبغي الانجذاب إلى الأسعار المغرية دون التأكد من موثوقية المتجر أو الموقع الإلكتروني.

ضرورة مراجعة سجل الأسعار قبل الشراء

قد لا تكون التخفيضات المعلنة حقيقية بالقدر الذي تبدو عليه، لذلك ينصح بمراجعة تاريخ أسعار المنتج قبل شرائه، لمعرفة ما إذا كان السعر الحالي يمثل خصما فعليا أم مجرد تخفيض شكلي.

التأكد من المنتجات المخفضة هي أحدث الإصدارات

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التخفيضات تشمل أحدث المنتجات والإصدارات، خاصة في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية.

النظر لتقييمات المنتجات قبل شرائها

لا يعني ارتفاع نسبة الخصم بالضرورة أن المنتج يتمتع بجودة جيدة، فقد تكون بعض المنتجات المعروضة بتخفيضات كبيرة أقل جودة أو لا تحظى بقبول المستهلكين.

والعروض الترويجية البلاك فرايدي الجمعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

سعر الدولار

بدون تغيير ..سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

المضبوطات

جمارك مطار الإسكندرية الدولي تحبط تهريب 20 هاتف آي فون بـ 812 ألف جنيه

سعر الذهب

ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

بالصور

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد