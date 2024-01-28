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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود، اليوم الأحد الموافق 28 يناير، طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الظواهر الجوية

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

تنويه هام

 وتحت عنوان: "تنويه هام"، قالت هيئة الأرصاد إنه اعتبارا من غد الاثنين الموافق 29 يناير، تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى الآتي:
-أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
-نشاط للرياح الذي يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس.
-اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.


نصائح القيادة تحت الأمطار


- انتظر حتى تتحسن الحالة الجوية قبل القيادة تحت الأمطار، أسأل نفسك إذا كان الخروج من المنزل ضروري، أم يمكن التأجيل حتى تتحسن الحالة الجوية.
- تأكد من حالة سيارتك وتجنب السرعات العالية.
- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى، واحذر من المياه الراكدة.
- قم بتهوية سيارتك

وقالت هيئة الأرصاد إنه سيتم التنويه عن شدة الأمطار وأماكن سقوطها تفصيليا؛ ونصحت بمتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 18 12
العاصمة الادارية 18 11
6 اكتوبر 19 11
بنهــــا 18 12
دمنهور 17 11
وادى النطرون 17 12
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 17 12
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 17 12
طنطا 17 11
دمياط 18 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 19 10
نخل 16 04
كاترين 11 01
الطور 19 13
طابا 16 12
شرم الشيخ 21 15
الاسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 11
سيوة 18 09
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 13
سفاجا 21 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 24 15
حلايب 22 16
أبو رماد 24 16 
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 08
بني سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 06
سوهاج 20 08
قنا 20 09 
الأقصر 21 09
أسوان 22 10
الوادى الجديد 20 07
أبوسمبل 22 10

 

الأرصاد هيئة الأرصاد شديد البرودة امطار الظواهر الجوية

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