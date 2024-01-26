عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد الآن، وعن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

شهدت حالة الطقس اليوم، ، استمرار سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بمعدل يصل إلى 3 أمتار، بينما البحر الأحمر يكون ما بين المعتدل والمضطرب حيث يصل ارتفاع الموج خلاله إلى متران ونصف.

 كما تنشط الرياح أيضًا خلال الطقس اليوم، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

أما عن حالة الطقس والأجواء اليوم، فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات 
جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات

وشهدت عدد من المحافظات سقوط امطار وانخفاض فى درجات الحرارة .

وتابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة  من خلال غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالشركة أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع والميادين حيث تعرضت المحافظة منذ أمس لأمطار من متوسطة الي غزيره متقطعة علي بعض  مراكز ومدن المحافظة.

 وعلي الفور قامت سيارات شفط وكسح المياه بجميع فروع الشركة   برفع مياه الأمطار منذ مساء أمس  والعمل متواصل بالشوارع والميادين حتى الان وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم علي مدار اليوم ومتابعه لحظه بلحظه 


   وأشار نشأت الي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الشركة  بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، كما لم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أي مشكلة وجميعها مفتوحة، إذ تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد وغير المستقر مع نشاط للرياح الخفيفة.

وطالب نشأت، كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

ورشة حداده في بطنه| استخراج 12 ملعقة و"بوجيه" سيارة ومسامير من معدة مريض.. كيف نجا؟

خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم

برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ