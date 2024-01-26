أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد الآن، وعن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

شهدت حالة الطقس اليوم، ، استمرار سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بمعدل يصل إلى 3 أمتار، بينما البحر الأحمر يكون ما بين المعتدل والمضطرب حيث يصل ارتفاع الموج خلاله إلى متران ونصف.

كما تنشط الرياح أيضًا خلال الطقس اليوم، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

أما عن حالة الطقس والأجواء اليوم، فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات

وشهدت عدد من المحافظات سقوط امطار وانخفاض فى درجات الحرارة .

وتابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة من خلال غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالشركة أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع والميادين حيث تعرضت المحافظة منذ أمس لأمطار من متوسطة الي غزيره متقطعة علي بعض مراكز ومدن المحافظة.

وعلي الفور قامت سيارات شفط وكسح المياه بجميع فروع الشركة برفع مياه الأمطار منذ مساء أمس والعمل متواصل بالشوارع والميادين حتى الان وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم علي مدار اليوم ومتابعه لحظه بلحظه



وأشار نشأت الي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الشركة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، كما لم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أي مشكلة وجميعها مفتوحة، إذ تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد وغير المستقر مع نشاط للرياح الخفيفة.

وطالب نشأت، كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور