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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البلاد تتأثر بمنخفض جوي|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة..تفاصيل

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

صرحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أمس شهدت المحافظات أمطار متفاوتة الشدة والمحافظات الأكثر تأثرا بالامطار هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط،  ولكن شهدت المحافظات الداخلية كميات امطار أقل، لافتة الى انخفاض بقيم درجات الحرارة.


ووجهت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية،  تحذير شديد اللهجة بانخفاض أخر لدرجات الحرارة اليوم السبت، منوهة الى استمرارية لسقوط الامطار المتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وامطار خفيفة في المحافظات الداخلية  اليوم.

أماكن سقوط الامطار

وكشفت غانم اماكن سقوط الأمطار أن احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، ويشهد اليوم أجواء شتوية في معظم محافظات الجمهورية وذلك يحدث بفعل المنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا والذي يعمل على  وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتى تحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم مما يؤدي الى سقوط الأمطار.

يستمر سقوط الامطار على مدار الأسبوع على معظم محافظات الجمهورية بسبب شدة وجود المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة


ومتوقع خلال هذا الاسبوع استمرارية التأثر بالمنخفض الجوي واستمرارية سقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، وسوف تزيد كمية الأمطار على مدار اليوم مع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 19 - 12
الإسكندرية 19- 11
الإسماعيلية 19 - 10
الغردقة 22 -13
أسوان 22 - 10
سوهاج 21 - 8
المنيا 20 - 7

 

الأرصاد الجوية سقوط الأمطار اماكن سقوط الامطار المنخفض الجوي وجود السحب المنخفضة

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