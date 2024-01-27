أجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة سجلت هذا الرقم..تعرف على حالة الطقس

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.



ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 - 12

الإسكندرية 19- 11

الإسماعيلية 19 - 10

الغردقة 22 -13

أسوان 22 - 10

سوهاج 21 - 8

المنيا 20 - 7