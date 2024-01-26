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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء والذي يصل لحد الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والاولى من الصباح.

حالة الطقس اليوم على القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس

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خريطة الأمطار 

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بحسب الأرصاد.

10 درجات مرة واحدة 

وتتراجع درجات الحرارة بقيمة 10 درجات ليلا على أسوان لتسجل العظمى 21  درجة وتكون الصغرى ليلا 11 درجة فقط.
 

الأرصاد


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، كشفت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 19 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 19 13
دمنهور 18 12
وادي النطرون 18 12
كفر الشيخ 19 13
المنصورة 18 12
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 19 13 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 12
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 20 11
نخل 18 05
كاترين 16 03
الطور 20 13
طابا 20 12
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 12
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 17 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 23 15
حلايب 19 16
أبو رماد 23 16 
رأس حدربة 21 17
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08 
الأقصر 20 09
أسوان 21 11
الوادى الجديد 21 08
أبوسمبل 21 11
 

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