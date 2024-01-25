أجواء شتوية بامتياز.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة صقيع: «البسوا تقيل»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمطارا في معظم محافظات الجمهورية مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد من منخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم تحجب أشعة الشمس وتؤدي إلى انخفاض قيم الحرارة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من استمرار هطول الأمطار غد الجمعة بشكل متوسطة على المحفظات المطلة على البحر المتوسط، وخفيفة على محافظات القناة والقاهرة الكبرى، مع انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل أيضا إلى يوم الأحد القادم مع زيادة حركة نشاط الرياح.

تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الأيام القادمة ستشهد أجواء شتوية بامتياز، مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة باستمرار على مدار اليوم بالكامل، وقيادة السيادة بشكل هادئ ومتابعة النشرات الجوية، مشيرة إلى أن موجة الصقيع ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

