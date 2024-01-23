انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، بداية من الأمس، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، تتأثر البلاد بامتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت «الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية»، انه «نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة»، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل.

سقوط أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه متوقع سقوط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما أن الأجواء سوف تكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، بينما تصل إلى حد الصقيع، في مناطق بوسط سيناء والوادي الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية يوميا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه اعتدال سرعات الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، منوهة بتواصل الأجواء الشتوية مع سقوط الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الى انه طقس غير مستقر على غرب البلاد يمتد إلى باقي الأنحاء اعتبارا من الثلاثاء.





