أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس حيث هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن الطقس اليوم سيشهد أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات

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