الأرصاد تحذر من زيادة الأمطار.. وصقيع في هذه المحافظات|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تعمقا للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اليوم، وهذا سيؤدي لزيادة الأمطار في المناطق الداخلية و الساحلية.

الأرصاد: هناك تأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، و التي تزيد من الشعور بالأجواء الشتوية، لأن هذه الكتل تكون منخفضة في درجات حرارتها و محمل بالرطوبة.

الأرصاد:الأجواء شتوية مائلة للبرودة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء شتوية مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأجواء ليلاً ستكون شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء تصل إلى حد الصقيع في محافظة الوادي الجديد، وبعض الأماكن من وسط سيناء.