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رئيس التحرير
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الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بعد عدد من الارتفاعات في درجات الحرارة بداية الأسبوع، إلا أن اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار في معظم محافظات الجمهورية مع اختلافها من منطقة لأخرى. 

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس 

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن المحافظات الساحلية كانت الأمطار من متوسطة لغزيرة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من خفيفة لمتوسطة، وخفيفة على شمال الصعيد، والجميع بدأ يشعر بالأجواء الشتوية في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع غدا الجمعة استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة والتأثر بالكتل الهوائية القادمة من أوروبا. 

وتابعت أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا يحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم، "مستمرون حوالي أسبوع في سقوط الأمطار على شمال البلاد، كميات الأمطار هتختلف من يوم للتاني، وأغلب المحافظات الساحلية أمطار متوسطة وتمتد للمحافظات الداخلية بكميات أقل". 

واستكملت أن هناك نشاطا للرياح في معظم محافظات الجمهورية مما يساهم في مزيد من البرودة والأجواء الشتوية بشكل كبير، لافتة إلى ان درجات الحرارة الحالية هي الطبيعية في الوقت الحالي خاصة أن شهر يناير هو ذروة فصل الشتاء. 

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد حالة الطقس ايمان الحصري برنامج مساء دي إم سي

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