مركز معلومات تغير المناخ: الأجواء المتوقعة للنصف الأول في الشتاء إيجابية

قال محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التوقعات الخاصة بفصل الشتاء مازالت غير واضحة، لكننا لاحظنا تواجد كتلة باردة تؤثر على الأجواء.

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأجواء المتوقعة للنصف الأول في الشتاء إيجابية وستساهم في زراعة بعض المحاصيل الزراعية، مثل القمح وأشجار الفاكهة المتساقطة.

واشار إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة للدولة والمزارعين، ولا يجب تأخير الري عن 25 يوما.

ولفت إلى أن الجو الحالي مناسب للمحاصيل الزراعية الأرضية، مثل البطاطس والبصل والثوم وغيرهم.

وشدد على أن المناخ تغير بشكل واضح في مصر، وأصبح هناك تداخل للفصول، والمزارعين على دراية بتلك التغيرات وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.