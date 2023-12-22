كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه مع بداية الشتاء الحقيقي (فلكيا) في مصر؛ بدأت كتلة شمالية باردة تسيطر على الأجواء، لتنكسر الحرارة نهارا ويزيد انخفاضها ليلا.

انتهاء الشتاء

أضاف “فهيم”، خلال تصريحات له، أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا ورسميا، يوم الأربعاء 20 مارس 2024، ويستمر الشتاء على مدار 89 يوما.

وأوضح: "بعد أن سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية، ويعتبر تأثير هذه البحار عاليا وملحوظا خلال فصل الشتاء، وأكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها مصر".

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أننا نتوقع أن يكون الشتاء المقبل مختلفا، من ناحية قوة الحالات الجوية، والمقصود، هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية، وقوتها، وتطرفها، خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير ومارس).

وأكد أن هناك زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة إلى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة، وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مرصد الاستشعار عن بعد، منذ الأمس بدأنا نشعر ببرودة الطقس، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة التي زادت إحساسنا ببرودة الجو، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثير للأتربة غدا، وهذا غير طبيعي في هذا التوقيت، ولكنه نتيجة للتغير المناخي.

عام 2024 الأبرد

نفت الدكتورة إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن يكون هذا العام هو العام الأبرد على الإطلاق، وهي شائعة غير صحيحة على الإطلاق، ففي مصر، تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل حتى الآن، وليس معنى أن يكون هذا العام الأبرد خلال السنوات العشر الماضية؛ أن يكون كذلك في كل الدول.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، السبت، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا، نشاطا للرياح، يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.