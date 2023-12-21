تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

مع بداية فصل الشتاء تتوالى النوات الشتوية على مدينة الإسكندرية، لتشهد عروس البحر المتوسط طبيعة وجوًا وطقسًا مختلفًا، وممتعًا بالنسبة للكثيرين، ومن بين تلك النوات هناك الشديد منها والبسيط، فما هي نوات الشتاء؟

نوات فصل الشتاء على مدينة الإسكندرية

تتعرض محافظة الإسكندرية لـ 23 نوة شتوية، متتالية في ترتيبها ولها مواعيد وفترة زمنية محددة تتابع خلالها، إن سبقت مواعيدها بأيام قليلة أن تأخرت عنها، وأبرز تلك النوات:

نوة «عوة وبرد العجوزة» والتي يصاحبها رياح باردة وأمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر لمدة أيام تتسبب في غزق الشوارع وتعطيل الحركة بالمدينة.

نوة قاسم والتي أطلق أهالي الإسكندرية عليها هذا الاسم على اسم صياد يدعى قاسم قد غرق في البحر، ومدتها 5 أيام تبدأ من 4 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها عواصف شديدة ورياح جنوبية غربية.

نوة الصليبة

نوة الغطاس وتعتبر أشد النوات التي تشهدها عروس البحر المتوسط، ويصاحبها طقس بارد وأمطار شديدة، وتبدأ في 19 يناير من كل عام.

نوة الفيضة الصغرى وهي من النوات الشديدة التي تشهدها محافظة الإسكندرية وتأتي في 19 ديسمبر من كل عام وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح وأجواء طقسية غير معتادة، حيث تكون الرياح شمالية غربية ممطرة طوال فترة النوة.

نوة عيد الميلاد المجيد ، وتبدأ في 28 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام ويصاحبها رياح وبرودة في الطقس

نوة رأس السنة والتي تبدأ في 2 يناير من كل عام، وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح وأمطار وبرودة شديدة للطقس

نوة الفيضة الكبرى وتشهدها الإسكندرية يوم 12 يناير من كل عام

نوة الكرم وتبدأ في 28 يناير من كل عام

نوة الشمس الصغيرة وتشهدها مدينة الإسكندرية في 18 فبراير من كل عام

نوة السلوم تبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون الرياح بها جنوبية غربية، ممطرة

نوة الحسوم تبدأ في 9 مارس، وتستمر لمدة 6 أيام ورياحها جنوبية غربية ممطرة غالبًا.

نوة الشمس الكبيرة تبدأ في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين وتكون الرياح بها شرقية ممطرة غالبًا

نوة عوة

برد العجوزة وهي من أشد النوات التي تشهدها الإسكندرية وأصعبهم وتبدأ في 23 مارس، حيث أطلق عليها المصريين المثل الشعبي « العجوزة تخلي الصبية كركوبة»

استعدادات محافظة الإسكندرية لإستقبال نوات الشتاء

نفذت وزارة الموارد المائية والري، المتمثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مصدات خرسانية عبر مئات الأطنان من الكتل المرافقة لسور كورنيش الإسكندرية، خاصة في مناطق المنشية وبحري ومحطة الرمل وبير مسعود وسيدي بشر، بتكلفة تقرب من 1.3 مليار جنيه، عبر 7 مشروعات حماية بحرية، وذلك حرصًا منها على حماية الكورنيش من خطر ثورة أمواج البحر المتوسط، خلال فترة نوات الشتاء.

الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، نحن الآن على مشارف فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد، الذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، الذى يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن الفرصة تكون مهيأة اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر، وفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وقلت عليهم ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية.