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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بناء على رغبته.. تفاصيل اعتناق زوجة وائل جسار الإسلام

صدى البلد

احتل المطرب وائل جسار وزوجته التي تحولت من الديانة المسيحية إلى الإسلامية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تساءل جمهوره ومتابعيه عن تعامله مع زوجته باختلاف الأديان بينه وبين زوجته.. فما تفاصيل اعتناقها الإسلام وما الأسباب؟

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تفاصيل اعتناق زوجة وائل جسار الإسلام

قال المطرب اللبناني وائل جسار، تفاصيل تحول زوجته من الديانة المسيحية إلى الإسلام، وذلك بناء على رغبته هو، موضحًا في لقاء تليفزيوني: 

«اختلاف الديانات بيني وبين زوجتي كان عائقا بالنسبة للعائلتين، وهذا شيء طبيعي في كل العائلات، لكن تحدينا هذه الظروف وبرهنا على أن الدين هو المعاملة والأخلاق، وإنك تحب ربط بطريقتك.. أنا تعلمت في مدارس مسيحية في بيروت، واعرف كل التراتيل، وأحب أولادي يكون عندهم نفس الحب».

وعن احترامه للديانة المسيحية، أكد المطرب اللبناني وائل جسار احترامه للديانة المسيحية قائلاً: «أنا أفهمت أولادي دينهم الإسلامي، وطبعًا أحترم دين زوجتي المسيحية، وأمهم أسلمت، لكن لا توجد عندي تفرقة بين الدينيين».

ما طلبت منها تتحجب وتبعد عن أهلها

أكد المطرب اللبناني وائل جسار على حب زوجته للديانة المسيحية، لكنها تحترم الدين الإسلامي وهذا كان يهمه، منوهًا عن أنه من طلب منها اعتناق الديانة الإسلامية، قائلاً «أنا طلبت منها، وهي أهلها وإخواتها مسيحيين، وما طلبت منها تتحجب وتبعد عن أهلها، لكن حسيت إن من الاحترام المرأة تتبع زوجها، والأولاد يعرفون أي دين يمشون عليه».

من هي زوجة وائل جسار؟

زوجة المطرب وائل جسار هي ميري مقدسي، وهما متزوجان منذ 2005، بعد قصة حب صعبة وممتلئة بالمشاكل العائلين بسبب اختلاف الديانات، لرفض عائلتها زواجها من وائل بسبب اعتناقه الديانة الإسلامية، ولكن بدافع الحب اضطرت ميري للهروب مع حبيبها لإتمام الزواج، ما تسبب في إصابة والدها بوعكة صحية كبيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

أنجب وائل جسار من زوجته ميري  مقدسي طفلين هما مارلين جسار، ووائل جونيور جسار.

أحدث أعمال وائل جسار

يقدم المطرب اللبناني وائل جسار في الوقت الحالي أغنية جديدة في أحدث أفلام المخرج خالد يوسف «الإسكندراني»، من بطولة الفنان أحمد العوضي، إلى جانب استعداده لطرحها بطريقة الفيديو كليب بإسم « كل وعد».

وكان وائل جسار قد قام بتأجيل عدد من حفلاته الغنائية في الفترة الماضية بسبب الأوضاع في غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وائل جسار الديانة المسيحية الإسلام الإسكندراني كل وعد

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