تقارير عالمية وتوقعات محلية| كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين ؟

شهد سوق الذهب في الشهور القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا بشكل غير مسبوق من قبل، ومع توقعات متزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى لها، فماذا يتنظر المعدن الأصفر خلال الأيام القادمة؟

كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين؟

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق على المستويين العالمي والمحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق بصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبلة، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى لها، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 2950 جنيهًا بدون مصنعية.

وفي ظل حالة التذبذب الحالية في السوق المحلية، توقع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهًا في مداخلة تليفزيونية، عن وجود علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب.

وأوضح ميلاد أنه كلما ارتفعت الفائدة يكون هناك إقبالاً على الدولار كوعاء إدخاري، ومع وجود إقبال على الدولار، يجعل هناك حركة بيعية في الذهب كي يتوجهون للدولار.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفوري، قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للاونصة، وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عن 2019 دولار للأونصة.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم..

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار إلى 2950 جنيها للبيع و 2930 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3371 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيها.

أسعار الفائدة

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.