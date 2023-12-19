قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

استمرارًا لحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكينة كريمة بسعار مناسبة للمواطنين المصريين، تستمر وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب التقديم على شقق الإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3».
فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الباب أمام المواطنين للتقديم على الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة.. فما التفاصيل؟
شقة بـ قسط 511 جنيهًا وفي 18 محافظة
أعلن صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على الوحدات السكنية للإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة، بعدد شقق 130 ألف وحدة، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.
وفرت وزارة الإسكان، كراسة شروط شقق الإسكان بالإعلان التكميلي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، شاملة تفاصيل التقديم على الشقق السكنية الجديدة والتي جاء منها:
شروط التقديم على وحدات التسليم الفوري…
- سيكون على الراغب في الحصول على وحدات التسليم الفوري ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 1200 جنيه
- لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي
- تتراوح الأقساط بين 410 و 476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، و أقساط من 445 و 511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 ألف جنيه
شروط التقديم على وحدات التسليم بعد 36 شهر
- سيكون على الراغب في حجز الوحدة السكنية بنظام التسليم بعد 36 شهر، في المشروع التكميلي «سكن لكل المصريين 3» استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه
- ضرورة سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان
- يجب أن يسدد المتقدم 35 جنيه رسوم تحويل الطلب
- على المتقدم أن يقوم بسداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 شهور من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات
- تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه
- تبدأ أسعار الشقق السكنية في نظام التسليم بعد 36 شهر، من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة
- يمكن زيادة أسعار الشقق بنسبة 15% في حالة زيادة أسعار مواد البناء
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم على هذه الشقق 3500 جنيه
- تتراوح الأقساط ما بين 1750 و 2230 جنيهًا وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.