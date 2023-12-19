قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

استمرارًا لحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكينة كريمة بسعار مناسبة للمواطنين المصريين، تستمر وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب التقديم على شقق الإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3».

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الباب أمام المواطنين للتقديم على الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة.. فما التفاصيل؟

شقة بـ قسط 511 جنيهًا وفي 18 محافظة

أعلن صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على الوحدات السكنية للإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة، بعدد شقق 130 ألف وحدة، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وفرت وزارة الإسكان، كراسة شروط شقق الإسكان بالإعلان التكميلي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، شاملة تفاصيل التقديم على الشقق السكنية الجديدة والتي جاء منها:

شروط التقديم على وحدات التسليم الفوري…

سيكون على الراغب في الحصول على وحدات التسليم الفوري ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 1200 جنيه

لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي

تتراوح الأقساط بين 410 و 476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، و أقساط من 445 و 511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 ألف جنيه

شروط التقديم على وحدات التسليم بعد 36 شهر