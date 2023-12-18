بعد تداول أنباء عن نقله للمستشفى.. حقيقة مرض الفنان جمال عبد الناصر

أثار الفنان جمال عبدالناصر حالة من القلق بين متابعيه ومحبيه وجمهوره بعد انتشار أقاويل عن تعرضه لـ وعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى كشفت زوجته الفنانة فاطمة الكاشف حقيقة مرضه…

تفاصيل مرض الفنان جمال عبد الناصر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشور الفنانة حنان شوقي، التي طالبت فيه جمهورها بالدعاء للفنان جمال عبد الناصر، لتعرضه لوعكة صحية، حيث كتبت منشورًا على فيسبوك:

« ألف سلامة عليك ياصديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر».

وبعد الانتشار الواسع لمنشور الفنانة حنان شوقي، وتداول الأنباء حول تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية شديدة، خرجت زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، زوجته تفاصيل الحالة الصحية له، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نفت خلالها تعرضه للوعكة الصحية حيث قالت:

«الحمد لله النجم جمال عبد الناصر الآن بخير وانا حبيت أطمن كل أحبابه وجمهوره لأن في مواقع للأسف نشرت أخبارًا غير صحيحة من مصادر مجهولة وإن شاء الله قريبًا يصور الجزء الثاني من مسلسل وسط البلد، دعواتكم له بتمام العافية والنجاح والتوفيق في الأعمال القادمة مع أرق تحياتي وتقديري لكم جميعًا».

أحدث الأعمال الفنية لـ جمال عبد الناصر

جاءت أحدث أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل «رسالة الإمام»، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، وباقة من نجوم الفن، وهو من سيناريو وحوار وورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة Media Hub سعدي وجوهر.

أحدث أعمال الفنانة فاطمة الكاشف

كانت أحدث أعمال الفنانة فاطمة الكاشف، زوجة الفنان جمال عبد الناصر، مسلسل «سيب وأنا أسيب» المكون من 10 حلقات والذي تم عرضه مؤخرًا، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدني، ساندي علي، محمود البزاوي، أية سماحة، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، ومجموعة من الفنانين.