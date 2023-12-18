19 ديسمبر اليوم المنتظر| ماذا سيحدث في الطقس غدًا ؟

على الرغم من اعتدال درجات الحرارة نهارًا على كافة الانحاء، مع ميلها للإنخفاض في فترات الليل على معظم الانحاء، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من انخفاض متتابع في درجات الحرارة منذ أول أمي مع وجود ظواهر جوية متوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.. فماذا سيحدث للطقس؟

يتزامن تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب موعد بدء نوة الفيضة الصغرى على مدينة الإسكندرية، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام متتالية…

نوة الفيضة الصغرى

وتبدأ نوة الفيضة الصغرى في يوم 19 ديسمبر من كل عام، وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين، وتضرب سواحل مدينة الاسكندرية وتمتد آثارها لعدد من المحافظات المجاورة.

وتهب نوة الفيضة الصغرى في صورة رياح شمالية غربية ويصاحبها أمطار غزيرة، وسميت بذلك، لأن البحر يفيض بشكل كبير وتتخطى أمواجه في غالب الأحيان أسوار كورنيش مدينة الاسكندرية.

١٩ ديسمبر اليوم المنتظر

من المتوقع أن تتعرض عروس البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية، لشبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% ونشاط في حركة الرياح.

من المفترض أن تستمر نوة الفيضة الصغرة على مدار 5 أيام، وتصبح الأمطار خلالها غزيرة، وترتفع الأمواج، وذلك بالتزامن من نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، شبورة مائية، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.

تتعرض عروس البحر المتوسط إلى أمطار خفيفة على فترات متقطعة ونشاط في حركة الرياح، وتكون حركة البحر المتوسط معتدل، إلى جانب وجود اتفاع في أمواج البحر من 1.5 إلى 2.25 متر.

متى يبدأ الشتاء الحقيقي؟

يبدأ الشتاء الحقيقي بداية من يوم الخميس القادم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انكسارًا كبيرًا في الحرارة نهارا ومزيدا من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية وفرص سقوط الأمطار.

ومن المعلوم أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر يوم 22 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، حيث يبدأ فصل الربيع في هذا التوقيت، وفقًا لمواعيد فصول السنة الميلادية خلال عام 2024.