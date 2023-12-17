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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حرارة مدينة مصرية تقترب من الصفر الآن| احذر طقس الساعات القادمة

صدى البلد

الانقلاب الشتوي.. بهذا الوصف بدأت التحذيرات تتوالى من انخفاض متتابع في درجات الحرارة، بدأ منذ الأمس مع ظواهر جوية متوقعة خلال الساعات القادمة.

ويتزامن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية والتي تستمر لـ 5 أيام.

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نوة الفيضة الصغرى

وتبدأ نوة الفيضة الصغرى في يوم 19 ديسمبر من كل عام، وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين، وتضرب سواحل مدينة الاسكندرية وتمتد آثارها لعدد من المحافظات المجاورة.

وتهب نوة الفيضة الصغرى في صورة رياح شمالية غربية ويصاحبها أمطار غزيرة، وسميت بذلك، لأن البحر يفيض بشكل كبير وتتخطى أمواجه في غالب الأحيان أسوار كورنيش مدينة الاسكندرية.

مدينة تسجل 3 درجات مئوية

وأمس حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد إن مدينة سانت كاترين المصرية في محافظة جنوب سيناء تسجل خلال ساعات الليل 3 درجات مئوية فقط، لتصبح المدينة الأكثر برودة في مصر بعد زوال شمس اليوم الأحد.

طقس الساعات القادمة

وعلى الرغم من اعتدال درجة الحرارة نهارا على كافة الانحاء مع ميل للحرارة نهارا في بعض محافظات الصعيد، لكن هيئة الأرصاد حذرت من انخفاض درجة الحرارة ليلًا على معظم الانحاء.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وسط نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

متى يبدأ الشتاء الحقيقي؟

يبدأ الشتاء الحقيقي بداية من يوم الخميس القادم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انكسارًا كبيرًا في الحرارة نهارا ومزيدا من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية وفرص سقوط الأمطار.

ومن المعلوم أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر يوم 22 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، حيث يبدأ فصل الربيع في هذا التوقيت، وفقًا لمواعيد فصول السنة الميلادية خلال عام 2024.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى   الصغرى
القاهرة 24 - 17
الإسكندرية 21 - 19
الإسماعيلية 24 - 16
الغردقة 29 -18
أسوان 32 - 15
سوهاج 29 - 12
المنيا 27 -14

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