عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة السكر في أرقام| توقيت انخفاضه لأقل من 25 جنيها..وسعر الكيلو الآن بالمجمعات

أسعار السكر
أسعار السكر

تشهد أزمة السكر انفراجة يومًا بعد الآخر، بعد تدخلات حكومية سعت لتوفير كميات بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بأسعار مخفضة.

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفاجئا في أسعار السكر بلغ في بعض المناطق 55 جنيها للكيلو.

حجم الاستهلاك المحلي من السكر 

ويبلغ الاستهلاك المحلي للسكر لدى المصريين، سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

وارتفع سعر كيلو السكر من متوسط  من 25 - 30 جنيهًا في السوق الحر خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيهًا.

تدخل عاجل من وزارة التموين 

وتدخلت وزارة التموين لمواجهة الأزمة، حيث أعلنت عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ صرف السلع التموينية.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وقف تصدير السكر 

من جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.

الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر 

يؤكد خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on أنه خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف في المحلات.

وفسر بدوي سبب الازمة موضحًا أن صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 الف طن سنوياً.

وعن أعلى سعر وصل اليه السكر قبل الأزمة قال بدوي إنه تراوح على مدار العام للقطاع الصناعي والمستهلك 24 جنيهاً يصل إليه 27 جنيها.

وعن موعد انخفاض السكر إلى حد ما قبل الأزمة يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في مداخلة تلفزيونية إن انتهاء أزمة السكر في مصر في نصف شهر يناير المقبل.

وأشار إلى بدء طرح المحصول الجديد من قصب السكر قريبًا، ما يساهم في تخفيف حدة أزمة السكر.

txt

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

txt

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

txt

تسعيرة مطبوعة|تفاصيل 4 قرارات أنهت أزمة البصل والسكر والسجائر..اعرف الأسعار الرسمية

txt

سر أشهر صورة بمدرجات الأهلي والاتحاد|من هي المُشجعة السعودية.. وماذا دار مع المصريين؟

أسعار السكر سعر السكر سعر كيلو السكر وزارة التموين حظر تصدير السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

موضوعات متعلقة

انفصال شيرين وحسام حبيب بالتواريخ.. هل هي الطلقة الثانية أم النهائية؟

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

أرقام مفزعة لدولة الاحتلال| كم عدد الجنود الصهاينة المقـ.تولين والمصابين من بداية الحرب

بعد تحذيرات انتشار أدوية مغشوشة.. كيف تفرق بين المنتج الأصلي والتقليد؟

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

أصابته صاعقة على أرض الملعب| وفاة لاعب كرة برازيلي بطريقة مؤسفة ..شاهد

أشهر إعلامي ببداية الألفية.. ظهور مفاجئ لـ«محمد بركات» على كرسي متحرك.. ما قصته؟

ترشيحاتنا

احذر.. بعض الأجهزة تسرق الكهرباء وتزيد الفاتورة رغم غلقها

الأهلي يقرر رحيل موديست في يناير المقبل.. تفاصيل

عندما تتكالب عليك الهموم وتشعر بالضيق الشديد.. ردد هذا الدعاء النبوي

أخبار الفن: رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وتصريحات جريئة ليوري مرقدي

أحمد موسى: ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يؤثر على الملاحة الدولية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة | أخبار التوك شو

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ