أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفاجئا في أسعار السكر بلغ في بعض المناطق 55 جنيه للكيلو.

ومعلوم أن الاستهلاك المحلي للسكر لدى المصريين، سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

وارتفع سعر كيلو السكر من متوسط من 25 - 30 جنيهًا في السوق الحر خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيهًا وهو ألقى عبئًا كبيرا على المستهلكين فضلا عن ندرته في السوق.

انخفض 20 جنيهًا

واوضحت آخر بيانات شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، انخفاض سعر السكر الحر من 55 جنيها في الأسواق إلى 35 جنيها في الوقت الحالي.

وأرجعت الغرفة الأمر إلى زيادة المعروض بعد اتاحة كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ التموين بأسعار مخفضة.

قرار من التموين يخفف الازمة

وكانت وزارة التموين أعلنت عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك من خلال منافذ صرف السلع التموينية.

وبمجرد تدخل وزارة التموين بهذا القرار بدأت وطأة الازمة تخف، وتكاد تكون انتهت في بعض المناطق، وفي انتظار عودة السوق غلى طبيعته.

السكر بـ 12.5 جنيه

وقرر وزير التموين ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملى بطاقات التموين، إذ إنه إضافة لسعر السكر التموينى بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.

قرار وقف التصدير

وقررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.

وفي هذا الصدد يقول، أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لـ3 أشهر جديدة يجعل هناك وفرة قادمة فى الأسواق تساهم في خفض سعره.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الدولة بدأت فى استيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار أيضًا.