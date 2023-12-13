إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

قبيل 48 ساعة من مباراة الأهلي الحاسمة ضد اتحاد جدة السعودية في دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية، لازال الفريق لا ينعم بالحالة التامة من الاستقرار المعتاد عليها سلفًا.

بيان مترجم كولر يثير الجدل

في توقيت مثير للجدل نشر خالد الجوادى، مترجم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بيانًا غاضبًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والغريب أن الجوادي الذي تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها المدرب، قام بتعديل البيان بحذف بعض الكلمات واعادة نشره.

ونشر خالد الجوادى، مترجم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بيان غاضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الانتقادات التي يتعرض لها المدرب، وقام بتعديله بحذف بعض الكلمات.

وكتب الجوادي: "مع المدرب الكبير تاريخ كبير أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالإنجازات و الأرقام، وأحد أفضل المدربين في القارة بترشيح الكاف و الاتحاد الدولي للاحصاء.

وأضاف: “مع الإنسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه و تحارب العالم من أجله، مع مارسيل كولر الإنسان و المدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي، كولر الذي حارب من أجل الأهلي و جماهيره و ضحى بالكثير وأنا أشهد وأعلم بالتفاصيل من أجل حب الأهلي و جماهيره”.

وكتب الجوادي جملة " ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة دون دروع ولا حتى فرصة يشرح ويفسر". ثم عاد وحذفها.

وأضاف: "مارسيل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق و حبا في النجاح في تفاني لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه و لكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل و يقيم بموضوعية، لا يرون أن كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة و تحقق نتائج سلبية صدفة تلك؟".

وقال: "مارسيل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق و حبا في النجاح في تفاني لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه و لكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل و يقيم بموضوعية، لا يرون أن كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة و تحقق نتائج سلبية صدفة تلك؟".

وتابع أن كم مباريات و سفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدرج، قبل التوقف الدولي الأخير 13 مباراة في 58 يوم (8 قاري + 7 محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صنداونز مرتين في 4 أيام مع 10 ساعات طيران ذهاب و مثلهم عودة في مقابل الموسم الماضي 13 مباراة في 78 يوم (9 محلي + 2 قاري فقط)، ألا يرى أحد ذلك؟".

وأكمل: "لا يرون أن الفريق يخلق فرصا أضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي ولولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات، ماذا لو أحرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون أفضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟، الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم عدنا عودة أسطورية و اكتسحنا كل البطولات، لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟".

وشدد: "لماذا الحديث دومًا عن المشروع مثل السيتي و صنداونز و مع أول تعادلين ثلاثة نريد هدم المعبد و نشكك في كل شيء و ندمر أنفسنا و فريقنا؟ كم بطولة خسر صنداونز و كم بطولة و مباراة خسرها السيتي حتى يصل إلى ما يتحدث الناس عنه؟ كم؟ كم؟ هذا الأسبوع بايرن يخسر بالخمسة و السيتي يخسر و برشلونة و و و لم يقم أحد بهدم المعبد لأن هناك إيمان بالمشروع و الأفراد التي حققت نجاحات ليست ببعيدة (من شهرين فقط كان أفضل جهاز فني في التاريخ) المشروع هو رؤية لفترة طويلة وليس التعامل بالقطعة أو هكذا أتصور".

واختتم البيان: "حزين على ما يتعرض له الرجل من ظلم، أكيد النقد الصحي مفيد و بالتأكيد حزن الجمهور على رؤسنا لكن الموضوعية الموضوعية الموضوعية، أنا أحب هذا الرجل لأنه يستحق كل الحب، أنا أدعم هذا الرجل لأنه يستحق كل الدعم ،و سنحارب سويا حتى آخر لحظة من أجل مجد نادينا العظيم، عارف أن الجمهور زعلان و ده حقه و نص لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم القادم أفضل بإذن الله، آسف على الإطالة".

إصابة أهم لاعب

وبينما ثار قلق لدى الجماهير من ابتعاد اللاعب محمد عبد المنعم عن المشاركة المرتقبة امام اتحاد جدة بسبب الإصابة، إلا ان اللاعب أبدى جاهزية لخوض المباراة.

ومن المقرر أن يستعيد مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم المدافع الأول ويعتبر اللاعب الاهم للفريق فى أول مباراة يخوضها بكأس العالم للأندية، بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن مباراة المارد الاحمر الفترة الأخيرة.

وأصيب عبد المنعم فى كاحل القدم، وغاب عن آخر مباراتين للفريق.

إنقاذ الشحات بإجراء قانوني

ونجح النادي الأهلي في انقاذ لاعبه حسين الشحات من المنع من السفر، بسبب خضوعه للتحقيقات في النيابة بعد شكوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضده.

ونجح محامي حسين الشحات، في الحصول على إذن من النيابة العامة والجهات القضائية المصرية، بالسماح للاعب الفريق بالسفر إلى السعودية.