أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

أعلنت وزارة التموين عن تسلم 300 ألف طن سكر خام خلال الأيام الماضية، لتكريرها فى المصانع التابعة للوزارة وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة لضخها فى المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

السكر

أزمة السكر أنتهت

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إنه يتم ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، وكسلعة حرة بسعر 27 جنيها، بواقع كيلو واحد للبطاقة التموينية أقل من 3 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التموينية أكثر من 4 أفراد، حيث تم حتى الآن منذ 11 ديسمبر الجارى ضخ 95 ألف طن سكر لحاملى بطاقات التموين.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

طرح 20 ألف طن سكر

وأضاف، خلال جولة تفقدية بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية فى محافظة الجيزة، أنه يتم طرح 20 ألف طن سكر حر يوميًا مخصص للمجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى أنه من 5 حتى 16 ديسمبر الجارى تم ضخ 40 ألف طن سكر لنحو 15 شركة تجارية لطرحه فى المعارض والمنافذ السلعية.

أزمة السكر



وفقا لقرار الوزاري، سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها، والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين)، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر، فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تموينى.

السكر

الرقابة على سوق السكر



ووجه الوزير الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.