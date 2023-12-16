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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أيلون ماسك يبني شبكة أنفاق لسيارته تسلا بمليارات الدولارات

انفاق ايلون ماسك
انفاق ايلون ماسك

يقوم قطب التكنولوجيا ايلون ماسك، ببناء شبكة معقدة من الأنفاق المصممة خصيصًا لمجموعته من سيارات Teslas. 

وبينما كانت الخطط جارية منذ عام 2016، يواصل ماسك شراء الأراضي لمشروعه، بما في ذلك موقع جديد بمساحة 1.4 فدان في South Valley View Boulevard الذي حصل عليه الأسبوع الماضي. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” انتقد رئيس البلدية المشروع، لكنه وافق على توسعته. 

انفاق ايلون ماسك

أسس " ماسك " شركة The Boring Company الناشئة - والتي وصفها بأنها "شركة هواية" - بعد أن تأثر بحركة المرور الكئيبة حول منزله في لوس أنجلوس.

 ومن هنا توصل الملياردير إلى حل،  وهو نظام طريق بطول 65 ميلًا تحت الأرض، يمكنه أن يقذف مركباته بسرعة 155 ميلاً في الساعة.

ضخ ماسك مبلغًا أوليًا قدره 52.5 مليون دولار (42 مليون جنيه إسترليني) في المشروع الذي كان من المأمول أن يكتمل بمعدل 100 قدم في اليوم، وبمجرد إنشاء البنية التحتية، سينقل ما يصل إلى 4400 راكب في الساعة.

انفاق سيارات إيلون ماسك التكنولوجيا

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