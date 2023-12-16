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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر أشهر صورة بمدرجات الأهلي والاتحاد|من هي المُشجعة السعودية.. وماذا دار مع المصريين؟

صورة المشجعة السعودية
صورة المشجعة السعودية

مباراة الأهلى واتحاد جدة.. أثارت صورة المشجعة السعودية مع المشجعين المصريين، حالة من الزخم خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة عقب انتهاء المباراة.

يذكر أن الأهلى قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد للفريق السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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وتساءل الكثير من المتابعين عن صورة المشجعة السعودية والحديث الذي دار بينها وبين المشجعين المصريين، خاصة بعد تداول الصورة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. فماذا حدث؟

مباراة الأهلى واتحاد جدة

حقق فريق الأهلى، فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، نجح الأهلى في "فك" عقدة اتحاد جدة، الذي لم يسبق له الخسارة من المارد الأحمر طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

تفاصيل صورة المشجعة السعودية

تم التقاط الصورة المتداولة للمشجعة السعودية من مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، وذلك قبل بداية مباراة الأهلى واتحاد جدة، حيث دار حديث قصير بينها وبين مشجعين مصريين، أحدهما يرتدي تيشيرت الأهلي والثاني يرتدي تيشيرت الزمالك.

في بداية الأمر، تكهن المتابعون بأن هذه السيدة موظفة وكانت تقوم بالكشف على تذاكر المشجعين للتأكد من جلوسهم في المكان الصحيح، حيث يتم تحديد المقاعد على التذكرة إلكترونيا من خلال "باركود".

وفي حقيقة الأمر كانت السيدة السعودية مشجعة من جمهور الاتحاد، وهو ما ظهر من ملابسها، حيث لم ترتد زي موظفات بل كانت ترتدي الزي الخليجي وبحوزتها شال عليه علم وشعار نادي اتحاد جدة السعودي.

وفيما يخص مناسبة الصورة أو الحديث الذي دار بين مشجعة الاتحاد والمشجعين الآخرين، كان بشأن المقاعد، حيث اختلط على المشجعة الأمر وكانت تعتقد أن مكانها هو المكان الذي تواجد به المشجعان المصريان، إلا أنهما أكدا لها أن هذه المقاعد المخصصة لهما بالتذكرة وبالفعل تأكد الجميع من مقاعده بالاطلاع على صور التذاكر بهواتفهم، كما ظهر في الصورة المتداولة.

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