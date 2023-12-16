سر غضب وذهول لاعبي اتحاد جدة بعد الهزيمة القاسية أمام الأهلي.. فيديو

قال الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي: إن النادي الأهلي قدم مباراة تاريخية أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف الجرزاوي خلال مداخلة هاتفية من السعودية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة «صدى البلد»: أن النادي الأهلي أعطي درساً لفريق اتحاد جدة على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما قدم مستوي رائع أكد انه بطل إفريقيا والعرب ويملك تاريخ متميز في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار الجرزاوي إلى أن النادي الأهلي هدفه الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، مؤكداً على صعوبة المباراة الأهلي المقبلة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأشار الجرزاوي إلى أن لاعبي فريق اتحاد جدة، لم يتوقعوا الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، قائلاً: «لاعبى اتحاد جدة ظهرت عليهم علامات الغضب والذهول بعد نهاية المباراة»، مؤكداً أن فابينيو لاعب اتحاد جدة أشاد بمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والذي قدم مستوي رائع في تلك المباراة.