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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يكشف سبب بكائه عقب الفوز على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

مروان عطية
مروان عطية

علق مروان عطية لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على فوز فريقه أمام اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتأهل للدور نصف نهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي الاثنين المقبل.

وقال مروان عطية في تصريحات تلفزيونية: “كأس العالم للأندية هو حلم لكل لاعبي الأهلي، ومنذ اليوم الأول لنا هنا هو لعب نهائي كأس العالم للأندية”.

وكشف عطية عن سبب بكائه بعد تتويجه بجائزة رجل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي قائلا: "الفترة الماضية كانت صعبة علينا، وأتوجه بالشكر إلى مارسيل كولر مدرب الفريق واللاعبين والجائزة ترجمة لمجهودهم".

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف. 
قدم الأهلي مباراة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بثلاثية حمراء دوت في سماء السعودية، ترجمت بواقعية أداء الفريق، وسط انتشار هائل وتفهم واضح لمستوى المنافس، ووسط تركيز كامل في الجانبين الدفاعي والهجومي، فجاء الرد قاسيًا بثلاثة أهداف اهتزت معها شباك اتحاد جدة على ملعب الجوهرة المشعة، ليؤكد الأهلي للجميع من جدة أنه الجوهرة الحقيقية في كأس العالم للأندية.

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