ناقد سعودي: اتحاد جدة قلل من قيمة الأهلي لذلك خسر

أكد عاطف الأحمدي الناقد الرياضي السعودي، أن فريق اتحاد جدة السعودي، قلل من قيمة النادي الأهلي المصري، وهذا هو سبب هزيمته اليوم الجمعة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال عاطف الأحمدي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "فريق الاتحاد السعودي لم يكن في أفضل حالاته قبل انطلاق بطولة مونديال الأندية".

وأضاف : "النادي الأهلي المصري نادي كبير وذو قيمة كبيرة، والاتحاد قلل من قيمة القلعة الحمراء لذلك تعرض للخسارة الكبيرة".

وواصل : "اتحاد جدة السعودي ظهر في مباراة اليوم الجمعة أمام النادي الأهلي بلا هوية، وكان يمتلك نقاط ضعف كثيرة والجهاز الفني لم يُعالجها".

وتابع : "اتحاد جدة السعودي خاض مباراة أمام أوكلاند سيتي الضعيف، ولذلك لم يستطيع التحضير لفريق بحجم وبقوة الأهلي بالرغم من معاناة الفريق الأحمر فنيًا".

واتم الناقد الرياضي حديثه متمنيًا الفوز للنادي الأهلي وتقديم مباراة ملحمية قوية في نصف نهائي البطولة أمام فلومينينسي، وشدد : "أتمنى أن أرى الأهلي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.