احصل على 147 ألف جنيه عائد فوري.. تفاصيل أحدث شهادات الاستثمار في مصر

تعتبر شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أحد طرق الاستثمار التي تجذب عملاء البنوك المختلفة، حتى يتدافعوا من أجل الحصول عليها، وأحد تلك الشهادات هي الشهادة الإدخارية التي يطلقها بنك التنمية الصناعية.

تعتبر شهادة بنك التنمية الصناعية، واحدة من أفضل الشهادات الإدخارية المتاحة في السوق المصري في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع عائدها المدفوع مقدمًا.. فما تفاصيلها؟.

تفاصيل شهادة اختيارك

تعتبر شهادة «اختيارك» التي يطلقها بنك التنمية الصناعية واحدة من أفضل الشهادات في السوق المصري حاليًا، حيث تبلغ مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ 5 آلاف جنيه بدون حد أقصى,

يتم صرف العائد من شهادة « اختيارك » - والذي يصل إلى 39.14%- مقدمًا في اليوم التالي من تقديم طلب الشهادة، ما يعني أن عميل البنك الذي يودع مبلغ 400 ألف جنيه، يمكنه الحصول على عائد فوري 147 ألف جنيه.

شهادات المليونيرات

طرحت 4 بنوك شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفعة، تخاطب خلالها شريحة المليونيرات، وهي شهادات ذات أجل 3 سنوات بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه أو 2.5 مليون جنيه أو 3 ملايين جنيه حسب سياسة كل بنك فيها.

وتتيح البنوك شهادات أخرى للعملاء العاديين من أول ألف جنيه أو 10 آلاف جنيه كحد أدنى للشراء، لكن بأسعار فائدة تقل عن المقدمة على شهادات المليونيرات.

بنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة ثلاثية العائد الثابت تُدعى «الماسية»، ويبلغ سعر الفائدة في تلك الشهادة 19.75% سنويًا، ويتم صرف العائد منها شهريًا.

يبلغ الحد الأحد للشهادة «الماسية» 3 ملايين جنيه للشراء، ومضاعفات 100 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

أطلق البنك التجاري الدولي الشهادة الثلاثية العاد الثابت تحت اسم «Premium»، بسعر فائدة 18% سنويًا ويصرف العائد منها شهريًا، ويتيح البنك الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة شهادة ثلاثية العائد الثابت، حيث يسجل سعر الفائدة 19% سنويًا على أن يتم صرف العائد منها شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها مليون جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

طرح بنك أبو ظبي الأول شهادة إدخار بآجل 3 سنوات للعائد الثابت «إيليت»، بسعر فائدة سنوي 18% ذات العائد الشهري ، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 2.5 مليون جنيه.